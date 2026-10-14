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Сын иноагента Дмитрия Гудкова* покончил с собой

Сын иноагента Дмитрия Гудкова* покончил с собой

Instagram**/d_gudkov Сын бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* покончил с собой. Об этом 14 октября сообщил его отец в соцсетях.

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Федот

.....молодой человек на протяжении долгих лет боролся с тяжелыми внутренними проблемами..... Зелемразь на окраине тоже хочет кокс побороть.