Сын иноагента Дмитрия Гудкова* покончил с собой

Instagram**/d_gudkov Сын бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* покончил с собой. Об этом 14 октября сообщил его отец в соцсетях.
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.....молодой человек на протяжении долгих лет боролся с тяжелыми внутренними проблемами..... Зелемразь на окраине тоже хочет кокс побороть.