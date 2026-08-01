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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лихачев об обмене в «Амур»: «До последнего не думал, что «Локомотив» меня отпустит. Ощущения были хорошие, я ждал этого перехода»

Нападающий Ярослав Лихачев высказался о полноценном переходе в «Амур» из «Локомотива». Рагнее хабаровский клуб выкупил 24-летнего игрока у « Локомотива ».

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