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Кубок Африки-2025 перенесли на декабрь-январь. Турнир должен был пройти летом

Кубок Африки-2025 перенесли на декабрь-январь. Турнир должен был пройти летом

Матч открытия состоится 21 декабря 2025 года, финал – 18 января 2026-го. Изначально турнир должен был пройти летом.

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