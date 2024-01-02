Блогерша ради хайпа спалила свой паспорт и назвала "РФ - Рашкой". Проснулась утром и сказала ей просто фото не нравилось. Что ее ждет?

Сергей Кочегаров

Почему в наших законодательных статьях фигурирует слово может??? Может повлечь уголовную ответственность, может подвергнуться административным штрафам, может расцениваться... Это что, спецлазейка? В законах не должно быть слова "может", только "ДОЛЖНО". Этой наколотой и обколотой(?) не понравилась собственная рожа? На зоне найдется много "пластических хирургов" - вправят так, что и мать родная не узнает. Сидеть эта тварь должна, а режиссеры-постановщики (прикуривающие, снимающие, сжигающие рубли) должны пополнить казну государства в зависимости от номинала сожженной купюры, за сотню - сто тысяч, за тысячу - миллион, и месяц на уборку дворов от снега.