В Германии назвали «жуткой» инициативу по высылке беженцев с Украины

«Жуткой» назвала предложение председателя земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Александра Добриндта высылать неработающих украинцев на родину член СвДП, председатель комитета бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман, 24 июня пишет газета Süddeutsche Zeitung (SZ).
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