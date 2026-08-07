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С машины Кулибали из «Вердера» украли 4 колеса. Защитник выложил фото: «Бремен »

Защитник « Вердера »  Абдул-Карим Кулибали сообщил, что с его автомобиля украли все четыре колеса.  В пятницу утром 19-летний футболист выложил в Snapchat фотографию транспортного средства без колес.

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