Летом 2026 года 21-дневные путевки в приморские детские лагеря подорожали в среднем на 10–15%, в Анапском районе — примерно на 10%, основной причиной стали возросшие расходы на безопасность и обслуживание инфраструктуры, сообщила эксперт Российского союза туриндустрии Евгения Гвоздилина.