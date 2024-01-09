В Салехарде пройдёт финальный этап «Симфонии Ямала»

Окружная столица готовится принять талантливых участников международного конкурса, аккомпанировать которым будет Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением заслуженного артиста России Юрия Ткаченко.
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