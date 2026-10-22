It was once taboo in Iran to publicly speak about developing nuclear weapons. The authorities would often point to former Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei's religious edict barring the development of weapons of mass destruction.
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