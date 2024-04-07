Путин поручил главе МВД следить за соблюдением правопорядка в зонах паводков

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил руководителю министерства внутренних дел Владимиру Колокольцеву следить за соблюдением правопорядка в зонах паводков, в том числе в Курганской и Тюменской областях, где они ожидаются.
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