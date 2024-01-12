В Челябинской области продлили штормовое предупреждение

Снегопады и метели сохранятся на Южном Урале в субботу. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в субботу, 13 января, в отдельных районах региона ожидаются умеренный снег, порывы ветра до 18 метров в секунду, на дорогах снежные заносы, гололедица в виде снежного наката.