ВСУ: Украина возьмет средства ПВО в аренду у других стран на отопительный период

Украина берет средства противовоздушной обороны (ПВО) в аренду у других государств на отопительный период, сообщил 15 октября советник командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в эфире украинского телемарафона.
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