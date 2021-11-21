Как сделать, чтобы кудри долго держались

Как сделать, чтобы кудри долго держались

Многие девушки, особенно те, у кого природные волосы слишком гладкие, сталкиваются с проблемой: невозможность закрутить кудри на длительное время.

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