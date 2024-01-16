Производителей искусственных елок обяжут платить за их утилизацию: как вырастут цены

МОСКВА, 16 января, ФедералПресс. В Российском экологическом операторе рассказали, что будет с ценами на искусственные ели после того, как их внесли в список товаров, подпадающих под расширенную ответственность производителя.
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