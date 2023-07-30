Вы слышали украинские песни о Севастополе или об Одессе?

НП

Наталья Павлова

Ну, коль своего не было, то переделали гимн Севастополя "ЛЕГЕНДАРНЫЙ CЕВАСТОПОЛЬ" на стихи П.Градова. Не стану приводить здесь весь текст, кому интересно могут найти в интернете: proza.ru/2012/07/23/16 ВЕЛИЧАВИЙ СЕВАСТОПОЛЬ Музыка В.Мурадели, стихи М.Мамчака ... Величавий Севастополь, Мiсто слави й кораблiв: Бiлокам`яна столиця Українських морякiв. Как говорится , почувствуйте разницу . Михаил Лезинский, 2012 Свидетельство о публикации №212072300016 Об авторе: Михаил Леонидович Лезинский: Длительно жил в Севастополе. Сейчас проживает в Израиле.