Сегодня, с утра праздничного дня (с днём ВМФ вас!) услышал на кухне по радио «Ты одессит, Мишка» и «Севастопольский вальс».
Вы слышали украинские песни о Севастополе или об Одессе?
Комментарии
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ШН
Шеин Никита
Язык обслуживающего персонала для польских ясновельможных панов и австрияков!
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1 д.
НП
Наталья Павлова
Ну, коль своего не было, то переделали гимн Севастополя "ЛЕГЕНДАРНЫЙ CЕВАСТОПОЛЬ" на стихи П.Градова. Не стану приводить здесь весь текст, кому интересно могут найти в интернете: proza.ru/2012/07/23/16 ВЕЛИЧАВИЙ СЕВАСТОПОЛЬ Музыка В.Мурадели, стихи М.Мамчака ... Величавий Севастополь, Мiсто слави й кораблiв: Бiлокам`яна столиця Українських морякiв. Как говорится , почувствуйте разницу . Михаил Лезинский, 2012 Свидетельство о публикации №212072300016 Об авторе: Михаил Леонидович Лезинский: Длительно жил в Севастополе. Сейчас проживает в Израиле.
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13 час.
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