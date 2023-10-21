В Керчи показывают артефакты из боспорского Китея

В музее каменных древностей «Лапидарий» в Керчи открылась выставка «Памятники из Китея». Посетителям представлены артефакты из античного городища, существовавшего на западном берегу Керченского пролива в эпоху Боспорского царства.
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