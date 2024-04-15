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CME запретила алюминий российского происхождения

CME Group приостановила использование на своей платформе алюминия, производимого в России, с 13 апреля, сообщила биржа в воскресенье, после того как США и Великобритания ввели новые санкции против Москвы за спецоперации на Украине.

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