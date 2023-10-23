NYT: США опасаются слухов о том, что они тайно управляют Израилем

Власти США надеются, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отложить наземную операцию в секторе Газа, однако не объясняют четких сведений союзнику из-за нежелания подогревать слухи о тайном управлении Израилем.
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