Крым 24 |Z| Все новости Крыма

⚡️ Автобусы по маршруту «Ялта — Мариуполь» теперь будут ездить до Донецка Минтранс Крыма также сообщает, что из-за комендантского часа в исторических регионах РФ изменяется время отправления рейса «Ялта — Мариуполь — Донецк».