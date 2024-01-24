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test mazurok

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Крым 24 |Z| Все новости Крыма

⚡️ Автобусы по маршруту «Ялта — Мариуполь» теперь будут ездить до Донецка Минтранс Крыма также сообщает, что из-за комендантского часа в исторических регионах РФ изменяется время отправления рейса «Ялта — Мариуполь — Донецк».

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