Американист Дудаков: США пытаются сохранить лицо после атак на их объекты в Сирии

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с RT прокомментировал заявление Пентагона, что США нанесли удары по двум принадлежащим, по американской версии, Ирану объектам в Сирии в ответ на прошлые атаки по своим позициям.
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