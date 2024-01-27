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Невролог Демьяновская перечислила причины сонливого и вялого состояния зимой

Невролог Демьяновская перечислила причины сонливого и вялого состояния зимой

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» и невролог Екатерина Демьяновская обратила внимание на проблемы отрицательного настроения и подавленности зимой, отмечая, что такие состояния могут быть связаны с сезонным аффективным расстройством (САР).

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