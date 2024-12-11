Поддержка протестов в Грузии

Страны Запада продолжают поддержку массовых акций протеста в Грузии и предпринимают попытки давления на избранные власти, говорится в еженедельном докладе Центра политической конъюнктуры «Мониторинг попыток иностранного вмешательства 3 — 9 декабря 2024».
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