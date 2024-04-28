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Страстная неделя 2024: история последних дней жизни Иисуса Христа согласно Священному Писанию

Страстная неделя 2024: история последних дней жизни Иисуса Христа согласно Священному Писанию

Страстная неделя 2024: история последних дней жизни Иисуса Христа согласно Священному Писанию Алексей Никольский Страстная неделя, известная также как Страстная седмица, предшествует празднованию Пасхи и имеет особое значение для православных христиан.

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