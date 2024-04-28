Страстная неделя 2024: история последних дней жизни Иисуса Христа согласно Священному Писанию Алексей Никольский Страстная неделя, известная также как Страстная седмица, предшествует празднованию Пасхи и имеет особое значение для православных христиан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии