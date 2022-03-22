Инженерный класс может появиться в школе в Липовцах

В Приморье планируют открыть пять школьных инженерных классов. Среди 18 претендентов, подавших заявку, школа № 2 поселка Липовцы, сообщает ИА UssurMedia.
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