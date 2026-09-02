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Культурология.рф

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История и археология: Как жили сироты на Руси, когда детских домов еще не было, и Кто такие скудельники

История и археология: Как жили сироты на Руси, когда детских домов еще не было, и Кто такие скудельники

В старой Руси бывало всё. И голод, и эпидемии, и войны. Невысокий уровень официальной медицины. Отсутствие необходимых лекарств.

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