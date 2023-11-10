Рыночные спекулянты: в Саудовской Аравии нашли виновных в резком удешевлении нефти

То, что происходит на нефтяном рынке, выходит за рамки «обычных» колебаний и сезонной волатильности. В этом убедились представители России и Саудовской Аравии в течение последнего месяца, когда даже продленное сокращение добычи и экспорта не повлияло на цены.
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