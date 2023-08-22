Ходят в российские школы, а по Сети учатся в украинских. Проблема с молодёжью новых территорий

А что автор предлагает делать? Что-то...как это ни печально, а молодежь с новых регионов никогда не станет такой как с Донбасса. Ну не станет она. У них ментальность другая, и на подкорке записаны совершенно другие мотивы. Они выросли без бомбежек и обстрелов, горя не знали, у них было детство, и часть из них наверняка считает нынешнее свое положение временным явлением. Продолжая учиться в Инете на хохлятской мове, они не вычеркнули взбесившийся хутор из своей биографии, и доведется- встанут под его знамена. Эту нацию не переделать.

v

viach

Нынешние школьники с Украины далеко не один год воспитывались прыжками с возгласами - москаляку на гиляку, поэтому надо быть готовыми, что такое воспитание даст всходы и в новых поколениях и у детей этих поколений! Пример? А откуда взялись нынешние бандеровцы, да нацисты? Война, ведь закончилась 78 лет назад! Так вот 70 (!!!) лет назад хрущёв выпустил на свободу (якобы они уже исправились) врагов-бандеровцев. Именно они втишка воспитали новых бандеровцев. Так что и нынешняя молодёжь тишком понесёт в даль времён бандеровские идеалы! ОНИ "... до сих пор учатся по интернету, проходя украинскую школьную программу," НЕ ВСЕ, но ЗАРАЗА будет сидеть ВО ВСЕХ ! И какая-то часть будет переходить из поколения в поколение! Пусть с уменьшением, но я уверен, полное избавление от этой нацистско-бандеровской заразы произойдёт только при непрерывном контроле за избавлением от заразы и не раньше, чем через 150-200 лет! Кто-то не воспримет это моё утверждение, но от этого раньше от заразы не избавиться! Кстати, предполагаю, что я оптимист!