Часть штрафов с камер отменят

За рулёмПолитикаЧасть штрафов с камер отменятВ случае, если камера установлена на дороге не по ГОСТу, выписанные с ее помощью постановления и штрафы могут отменить.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАНГЕЛ АНГЕЛНу все по Российски через одно место делается, вот тут уже ЛГБТ не обвинишь.. Сначала принимаем законы штрафуем водителей, рапортуем сколько бабла урвали и не важно по закону или нет, потом начинают в лучшем случае принимать поправки.. Главное что при таком законотворчестве ни когда политики и чиновники не будут безработными... И как себе представляют законотворцы водители будут определять по ГОСТ или на глаз и авось установлены системы фотофиксации, залазить проверять прошли они поверку или нет, какие у них погрешности и при каких температурах и т.д. Или создадут еще одну структуру которая будет проверять и оббирать тех кто их установил??? Так это бред полный... За всю историю России так и не решили главную проблему, организацию дорожного движения и ответственность персональная чиновников, политиков, дорожников, организаций занимающихся организацией дорожного движения штрафовать в пользу водителей... Пока идет игра в одни ворота против автомобилистов...Комментировать
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