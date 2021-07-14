За рулём

15 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Так нужно рейд по всей стране делать. Это же повсеместно.В Ставрополье аре...
  • Rustam Kuchkarov
    Слабенький приговорчик. В зону бы его, хотя бы на пару лет.Блогеру Эдварду Б...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Ну все по Российски через одно место делается, вот тут уже ЛГБТ не обвинишь.. Сначала принимаем законы штрафуем водит...Часть штрафов с к...

Часть штрафов с камер отменят

Часть штрафов с камер отменят

В случае, если камера установлена на дороге не по ГОСТу,  выписанные с ее помощью постановления и штрафы могут отменить.

Вернуться к статье
11
Обсудить
АНГЕЛ АНГЕЛ
Ну все по Российски через одно место делается, вот тут уже ЛГБТ не обвинишь.. Сначала принимаем законы штрафуем водителей, рапортуем сколько бабла урвали и не важно по закону или нет, потом начинают в лучшем случае принимать поправки.. Главное что при таком законотворчестве ни когда политики и чиновники не будут безработными... И как себе представляют законотворцы водители будут определять по ГОСТ или на глаз и авось установлены системы фотофиксации, залазить проверять прошли они поверку или нет, какие у них погрешности и при каких температурах и т.д. Или создадут еще одну структуру которая будет проверять и оббирать тех кто их установил??? Так это бред полный... За всю историю России так и не решили главную проблему, организацию дорожного движения и ответственность персональная чиновников, политиков, дорожников, организаций занимающихся организацией дорожного движения штрафовать в пользу водителей... Пока идет игра в одни ворота против автомобилистов...

Картина дня

наверх