Самая токсичная и вредная посуда

На современном рынке великое множество разных видов посуды. Есть и антипригарная, и алюминиевая, и чугунная, и стеклянная, и даже силиконовая! Как во всём этом многообразии не запутаться и выбрать правильную, «полезную» посуду, которая не будет вредить здоровью? Коротко и ёмко расскажем о плюсах и минусах посуды из разных материалов и сделаем вывод!Алюминий Сюда относится не только посуда, но даже фольга, на которой часто готовится пища.