"Спасайте нас, пока не поздно": политолог рассказал, почему Зеленскому нужно удержать остатки Украины

На Западе понимают, что для войны с Россией им нужен украинский плацдарм. Просто так напасть на Россию они не могут, потому что это будет прямая агрессия НАТО с непредсказуемыми последствиями для всей Европы.
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