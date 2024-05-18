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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аленичев о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Понимаю. Болельщики недовольны, что в «Зените» много бразильцев, получающих огромные зарплаты»

Во время матча Мир РПЛ против «Зенита» (1:1) фанаты «Факела» скандировали: «Зенит» – позор российского футбола».

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