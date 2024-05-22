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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Набравшая вес Камила Валиева отметила с классом «последний звонок»

18-летняя фигуристка Камила Валиева в этом году окончила школу. Спортсменка сейчас не занята ни в соревнованиях, ни в тренировках, поэтому смогла спокойно завершить обучение и отметить вместе со своим классом последний звонок, видео с которого она опубликовала в соцсети.

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