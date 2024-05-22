Набравшая вес Камила Валиева отметила с классом «последний звонок»

18-летняя фигуристка Камила Валиева в этом году окончила школу. Спортсменка сейчас не занята ни в соревнованиях, ни в тренировках, поэтому смогла спокойно завершить обучение и отметить вместе со своим классом последний звонок, видео с которого она опубликовала в соцсети.