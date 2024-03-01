В России снимут продолжение “Приключений Петрова и Васечкина” с тем же самы...

В России снимут продолжение “Приключений Петрова и Васечкина” с тем же самым режиссеромГенеральный директор киностудии Горького Юлиана Слащева подтвердила, что режиссером сиквела выступит постановщик оригинальных “Приключений Петрова и Васечкина” Владимир Алеников.
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