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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Chertanovo и «Амкал» сыграют на большом «Москвиче» в 17:30

6-й тур Winline Медиалиги 25 мая, воскресенье Chertanovo – «Амкал». Начало – в 17:30. Матчи пройдут в Москве на стадионе «Москвич».

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