Саперы разминируют территории на авдеевском направлении

Российские саперы ведут напряженную работу там, где еще недавно велись бои. Корреспондент "Известий" Станислав Григорьев показал, как специалисты расчищают территорию в Марьинке и Авдеевке от мин боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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