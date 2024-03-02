Саперы разминируют территории на авдеевском направлении

Российские саперы ведут напряженную работу там, где еще недавно велись бои. Корреспондент "Известий" Станислав Григорьев показал, как специалисты расчищают территорию в Марьинке и Авдеевке от мин боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).