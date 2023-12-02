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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хави: «Я хотел подписать Морату в «Барсу». Он мне нравится, трудолюбивый игрок»

Хави: «Я хотел подписать Морату в «Барсу». Он мне нравится, трудолюбивый игрок»

«Я общался с Альваро, так как хотел подписать его в «Барсу», это правда. Была такая возможность, мы обсуждали это в прошлом.

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