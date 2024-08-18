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Модные мужские куртки: 10 самых актуальных трендов холодного сезона Зима не за горами – пора утепляться! Какие куртки модно носить мужчинам в этом осенне-зимнем сезоне? Мы решили разобраться в этом вопросе и выяснили немало интересного.