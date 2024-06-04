Двукратное превышение нормы мышьяка в продукции «Русский рыбный мир»: рост нарушений в рыбной отрасли Елена ГалицкаяНедавно в партии консервированной печени трески от компании «Русский рыбный мир» было выявлено двукратное превышение допустимого уровня мышьяка.
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