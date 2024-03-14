Врач-нефролог назвала опасные для почек привычки

Множество распространенных привычек могут стать причинами заболевания почек. Об этом 14 марта, во Всемирный день почки, рассказала «Известиям» врач-нефролог, врач-гериатр Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им.
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