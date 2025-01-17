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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мирра Андреева на Australian Open пятый раз сыграет с Ариной Соболенко

Мирра Андреева на Australian Open пятый раз сыграет с Ариной Соболенко

15-я и первая ракетки мира поборются в четвертом круге Australian Open. Счет в личных встречах 3:1 в пользу белоруски, она же победила в их матче в Брисбене в начале январе (6:3, 6:2).

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