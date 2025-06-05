Чувашский бизнес-защитник принял участие в совместном приеме предпринимателей

В соответствии с Соглашением о взаимодействии и сотрудничестве продолжается практика проведения совместных приемов предпринимателей руководством прокуратуры Чувашской Республики и республиканским бизнес-защитником.
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