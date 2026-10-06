Трамп оплатит патриотическую рекламу из средств MAGA

ВАШИНГТОН, 6 октября, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп объявил, что предвыборные ролики в поддержку курса его администрации будут оплачиваться из частных источников, а не за счет налогоплательщиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В ход пошла тяжел...
- С 1 марта в Росси...
- СЗ В Приморье упали ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым