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ФедералПресс

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Трамп оплатит патриотическую рекламу из средств MAGA

Трамп оплатит патриотическую рекламу из средств MAGA

ВАШИНГТОН, 6 октября, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп объявил, что предвыборные ролики в поддержку курса его администрации будут оплачиваться из частных источников, а не за счет налогоплательщиков.

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