В Красноярском крае полицейские совместно с «Движением Первых» и общественниками провели зарядку со стражем правопорядка

На базе Молодежного центра сотрудники полиции и члены Общественного совета при ОМВД России по г. Лесосибирску совместно с «Движением Первых» приняли участие во Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка».
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