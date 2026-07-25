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Искусственный интеллект создал синтетический CRISPR, обошедший природные ферменты по эффективности редактирования ДНК

Искусственный интеллект создал синтетический CRISPR, обошедший природные ферменты по эффективности редактирования ДНК

Команда с участием нобелевского лауреата создала «синтетические молекулярные ножницы», доказав их превосходство над природными аналогами в клетках человека, растений и бактерийУчёные применили модели искусственного интеллекта для создания синтетических белков системы редактирования генома CRISPR, которые разрезают ДНК эффективнее природных аналогов.

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