Искусственный интеллект создал синтетический CRISPR, обошедший природные ферменты по эффективности редактирования ДНК

Команда с участием нобелевского лауреата создала «синтетические молекулярные ножницы», доказав их превосходство над природными аналогами в клетках человека, растений и бактерийУчёные применили модели искусственного интеллекта для создания синтетических белков системы редактирования генома CRISPR, которые разрезают ДНК эффективнее природных аналогов.
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