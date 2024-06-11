46 студентов нижегородских ссузов отправились на Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» в Ставрополь

10 июня делегация Нижегородской области, в которую вошли 46 студентов профессиональных образовательных организаций, отправилась на III Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», который пройдет с 11 по 17 июня в Ставрополе.
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