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Кличко рассказал о старте "выживания" в Киеве и "плохом сценарии"

Кличко рассказал о старте "выживания" в Киеве и "плохом сценарии"

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью Agence France-Presse (AFP) в четверг, 8 октября, заявил, что основной проблемой города в преддверии зимы становится «выживание».

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