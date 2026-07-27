Владимирская «Клязьма» издавалась 139 дней в 1906 году

Редакция газеты «Клязьма» во Владимире просуществовала всего 139 дней, но за это время издание освещало аграрные волнения, стачки и правительственные распоряжения, сочетая публицистику с произведениями Льва Толстого, Антона Чехова и Максима Горького.
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