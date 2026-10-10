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Орловские новости

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Над Орловской областью уничтожены 13 беспилотников, повреждена подстанция

Над Орловской областью уничтожены 13 беспилотников, повреждена подстанция

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что ночью над регионом были уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов.

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