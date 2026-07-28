Брюссель не спасёт: Внешняя разведка России предупредила о крахе Армении вне ЕАЭС

В Брюсселе прекрасно понимают: если Армения выйдет из ЕАЭС, её экономика рухнет. Это не догадки, а выводы западных аналитиков, которые сейчас лихорадочно ищут выход из тупика, в который сами же загнали Ереван.
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