НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

184 подписчика

Брюссель не спасёт: Внешняя разведка России предупредила о крахе Армении вне ЕАЭС

Брюссель не спасёт: Внешняя разведка России предупредила о крахе Армении вне ЕАЭС

В Брюсселе прекрасно понимают: если Армения выйдет из ЕАЭС, её экономика рухнет. Это не догадки, а выводы западных аналитиков, которые сейчас лихорадочно ищут выход из тупика, в который сами же загнали Ереван.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии