Эксперты: роль мира вне коллективного Запада может резко возрасти

В обозримом будущем мир вне "коллективного Запада" будет играть всё большую роль. Об этом заявил президент Центра национальных интересов (Вашингтон) Дмитрий Саймс в ходе заседания "круглого стола", организованного Международным дискуссионным клубом "Валдай", на тему «Полгода в новой реальности: как изменился мир после 24 февраля?» По мнению эксперта, в настоящее время уже для всех очевидно то, что безоговорочным и единственным влияние Запада уже не будет.