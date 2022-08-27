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Эксперты: роль мира вне коллективного Запада может резко возрасти

Эксперты: роль мира вне коллективного Запада может резко возрасти

В обозримом будущем мир вне "коллективного Запада" будет играть всё большую роль. Об этом заявил президент Центра национальных интересов (Вашингтон) Дмитрий Саймс в ходе заседания "круглого стола", организованного Международным дискуссионным клубом "Валдай", на тему «Полгода в новой реальности: как изменился мир после 24 февраля?» По мнению эксперта, в настоящее время уже для всех очевидно то, что безоговорочным и единственным влияние Запада уже не будет.

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